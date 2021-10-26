Vali Gürel, Merkez Köy ve Mahalle Muhtarlarımızı Dinledi.

Merkez İlçe köy ve mahalle muhtarları toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında Valilik büyük toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra; Vali Yardımcısı Vekili Ahmet Sami Meram, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, yatırımcı kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri ile Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından köylerimizde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile kurumlarımız tarafından verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlarımıza bilgilerin verildiği toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarımız kurum müdürlerimizin kurumları ilgilendiren konularda söz alarak talep ve isteklerini bildirdiler.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından ilimizdeki aşılama sayıları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman tarafından Mekansal Adres Kayıt Sisteminin (MAKS) kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Toplantı; İl Göç Müdürü Osman Dorkaç'ın ilimizdeki göçmenlerle ilgili yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu tarafından Acil Çağrı Merkezine yapılan gereksiz çağrılar ve başvurular hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgiler vermesi ile sona erdi.

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