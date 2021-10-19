Vali Gürel'den TÜED Karabük Şubesine "Hayırlı Olsun" Ziyareti

KARABÜK (Habermetre) - Vali Fuat Gürel, TÜED Karabük Şubesini ziyaret ederek geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdikleri Genel Kurulda güven tazeleyerek tekrar Başkan seçilen Celal Bulut ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TÜED Karabük Şubesi olarak ilimizdeki emeklilerimize yönelik olarak gerçekleştirdikleri Hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Celal Bulut nazik ziyareti ve güzel dilekleri için Vali Fuat Gürel'e teşekkür etti.

Ziyarette Vali Fuat Gürel'e SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış ve KOSGEB Karabük Müdürü Serhat Saygın eşlik etti.

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