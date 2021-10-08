Vali Güner Orta Mahalle Sakinleriyle Millet Konağında Bir Araya Geldi - Haberler
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Vali Güner Orta Mahalle Sakinleriyle Millet Konağında Bir Araya Geldi

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Vali Güner Orta Mahalle Sakinleriyle Millet Konağında Bir Araya Geldi

Vali Güner, Millet Konağında Orta Mahalle Muhtarı Atınç Günsal ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Güner, Millet Konağında Orta Mahalle Muhtarı Atınç Günsal ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ ile İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşcı'nın da hazır bulunduğu programda, Muhtar Günsal'dan mahallenin durumu hakkında bilgi alan Vali Güner, sorun ve taleplere çözüm üretme noktasında devletin tüm birimleriyle vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

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Haber: Vali Güner Orta Mahalle Sakinleriyle Millet Konağında Bir Araya Geldi - Haberler
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