Vali Güner Öğrencilerle "Akif" Filmini İzledi - Haberler
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Vali Güner Öğrencilerle "Akif" Filmini İzledi

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Vali Güner Öğrencilerle

Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, İl protokolü ve öğrencilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı konu alan "Akif" filmini izledi.

Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, İl protokolü ve öğrencilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı konu alan "Akif" filmini izledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Milli Mücadele ve İstiklal Marşı'nın mecliste okunarak Milli Marşımız olarak kabul edildiği döneme kadar olan süreci anlatan "AKİF" filmini öğrencilerle bir arada beğeni ile izleyen Vali Güner, "Bu vesileyle İstiklal Marşının yazarı Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, tüm İstiklal kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. " dedi.

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