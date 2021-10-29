Vali Güner'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

İlimizde coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Valilik Camlı Salonda düzenlenen resepsiyonda davetlileri Vali Sinan Güner ve eşi Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner birlikte karşıladı.

Resepsiyona TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ak Parti Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkan V. Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, protokol üyeleri ile birlikte siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerimiz, İlimizden siyaset, sanayi, sağlık, tarım, spor ve basın camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Masaları tek tek gezen Vali Güner ve Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, davetlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Güner ve Hanımefendi Uzm. Dr. Beyhan Güner, masalarına giderek onlarla bir süre sohbet etti.

Vali Güner, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını hep birlikte kutluyoruz. Büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmış ve bu zafer tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu toprakları bize emanet eden tüm ecdadımızı, şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. " dedi.

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