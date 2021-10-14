Vali Güner Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Sanayicilerle Bir Araya Geldi

BARTIN (Habermetre) - Vali Sinan Güner ; İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Spor Başkanı ve yöneticileri ile Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki ( Osb ) sanayicilerle bir araya geldi.

Toplantının ardından BAKKA desteğiyle OSB İnovasyon Merkezinde kurulan Saya eğitim atölyesinde incelemelerde bulunan Vali Güner, yapılan çalışmalar hakkında OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu'ndan bilgi aldı.

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