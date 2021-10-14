Vali Güner Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Sanayicilerle Bir Araya Geldi
Vali Sinan Güner; İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Spor Başkanı ve yöneticileri ile Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) sanayicilerle bir araya geldi.
BARTIN (Habermetre) - Vali Sinan Güner ; İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Spor Başkanı ve yöneticileri ile Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki ( Osb ) sanayicilerle bir araya geldi.
Toplantının ardından BAKKA desteğiyle OSB İnovasyon Merkezinde kurulan Saya eğitim atölyesinde incelemelerde bulunan Vali Güner, yapılan çalışmalar hakkında OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu'ndan bilgi aldı.
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