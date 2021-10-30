Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde Konuklarını Ağırladı

Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl dönümü nedeniyle il protokolü, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetlilerin katıldığı Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlendi.

Valiliğimizce düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek hanımefendi davetlileri salon girişinde karşılayarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladılar.

Bu Devlet Kolay Kurulmadı

Davetlilere hitaben bir konuşma yapan tüm davetlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Gökmen Çiçek: "Yokluklar içerisindeki bir milletin adeta küllerinden doğarak yeniden şahlanışa geçtiği ve destan yazdığı Cumhuriyetimizin 98. Yaşını bugün büyük bir gururla hep birlikte kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 98 yıldır yaşattığımız ve ilelebet yaşatacağımız son devletimizdir. Bu eşsiz bayramımız hepimize bir kez daha kutlu olsun. 98 yıl önce bugün, Anadolu'nun cefakar anaları, bir yandan eşlerini ve oğullarını şehit olmaya uğurlarken, diğer yandan yiyecek son lokmalarını bile Mehmetçik ile paylaşmış, cepheye taşıdığı silahlar soğuktan ya da yağmurdan zarar görmesin diye üzerindeki giysiyi çıkarıp örtmüştür. 'Bu devlet kolay kurulmadı, istiklal kolay kazanılmadı' diyorsak ve 29 Ekim'i bayram olarak kutluyorsak, atalarımızın kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesindedir" dedi.

Cumhuriyetin Temelleri Bu topraklarda Atıldı

Cumhuriyete giden yol 98 yıl önce bir şafak vakti Afyonkarahisar'da Kocatepe'de aydınlanmış ve bugün 98 yaşına gelen Cumhuriyetimizin temelleri de bu topraklarda atılmıştır. Bu sebeple Afyonkarahisar için Cumhuriyetin anlamı ve önemi büyüktür. Dönemin en güçlü devletlerine ve ordularına karşı aziz milletimiz, tüm yokluk ve zorluklara göğüs gererek, bağımsız ve hür bir şekilde yaşamak, kutsal vatan toprağını ve mukaddesatını korumak için yediden yetmişe kendisini kurtuluşa ve zafere adamış, gazi olmuş, şehit düşmüştür. Ülkemizin her bir karışında olduğu gibi Afyonkarahisar'ın da dört bir yanında bizlere cumhuriyeti armağan eden şehitlerimizin aziz hatıraları vardır. Vatanımızı, birlik ve beraberliğimizi, Cumhuriyetimizi ve mukaddesatımızı korumak için verdiğimiz mücadelelerde Seyit Onbaşılar, Nene Hatunlar, Yüzbaşı Agahlar, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler ve nice isimsiz kahramanlar hiç bir zaman bitmeyecek tükenmeyecektir. Böylesi fedakarlıklarla Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'dan başlayarak, Cumhuriyetimizin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal'e kadar bugünlere ulaşmamızda emeği geçen, katkısı bulunan tüm kurucu büyüklerimizi, onlarla birlikte tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin ve siz değerli hemşehrilerimin bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreninde Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek hanımefendi, İkmal ve Garniozn Komutanı Tuğg. Osman Alp, eşi Fatma Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim zeybek, törene katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Vali Gökmen Çiçek ve diğer protokol üyelerinin davetliler ile günün anısına fotoğraf çektirmeleri ile sona erdi.

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