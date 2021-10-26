Vali Fuat Gürel Okul Aile Birliği Başkanlarıyla Bir Araya Geldi.

Vali Fuat Gürel, Okul Aile Birliği Başkanları İstişare Toplantısında il merkezindeki okulların okul aile birliği başkanları ve okul müdürleri ile bir araya geldi.

100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilimizde yapılan çalışmalar, aşılama faaliyetleri, projeler ve okullarımızda alınan emniyet tedbirleri hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgiler verdi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemiz, ilimiz ve çocuklarımız için hayırlı geçmesini temenni eden Vali Fuat Gürel, "Okullarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretime devam etmeleri ile alakalı böyle bir toplantı organize edildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz yapılan çalışmalarla ilgili olarak sizleri bilgilendirdi. Özellikle çocuklarımızın okullarda karşılaşabilecekleri okul içinde, okul dışında, parklarda ve diğer yerlerde yaşanabilecek sorunlarla alakalı yapılması gerekenlerle ilgili bilgileri sizlerle beraber değerlendireceğiz. Okullarımızın servis araçlarıcı ile gelen öğrencilerimizin okul idarecilerimiz tarafından teslim alınması, akşam giderken de idarecilerimiz tarafından veya nöbetçi öğretmenlerimiz tarafından gönderilmesi, okula gelen giden ziyaretçilerin takibinin yapılması, diğer taraftan okul önlerinde bulunan yaya geçitlerinin kontrollü bir şekilde kullanılmasını artık hepiniz biliyorsunuz. "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" mottosu ile İçişleri Bakanlığımızın bir kampanyası var. Okullarımızda alınması gereken güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi gibi hususları tartışacağız, konuşacağız. Özellikle Okul Aile Birliği Başkanlarımız ve idarecilerimiz nezdinde sizler ne tür sorunlar yaşıyorsunuz bu konuları bize iletirseniz hep beraber ele alır konuşuruz. Okullarımızda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı vasıtası ile Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri sizlerle irtibat halinde.

Diğer taraftan aşılama ile ilgili olarak 15-19 yaş aralığındaki gençlerimizin aşı oranını arttırmamız gerekiyor. Şu anda hastalığın boyutunu gençlerimiz çok farkında olmaz ama hastalığın bulaştırılması noktasında artık maalesef gençlerimiz taşıyıcı olabiliyor. Siz velilerimiz aşılamanın önemini bizden daha iyi biliyorsunuz, bu konuda sizlerden yardım talep ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın üçüncü dozlarında oran olarak da gerideyiz, Karabük olarak ikinci dozda %73'lerdeyiz bu oranın %80'lerin üzerine çıkarılması gerekiyor. Yine bu konuda toplumla bir arada olan sizlerden hem çocuklarımızın aşılanmasında hem de evlerimizdeki büyüklerimizi bu kapsama alabilirsek toplumu bir bütün olarak korumuş oluruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının okullarına dair ihtiyaç ve sorunlarını dinlenerek, giderilmesi yönünde alınacak tedbirler ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

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