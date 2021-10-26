Vali Ersin Yazıcı İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti

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Vali Ersin Yazıcı İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük'ten, Antalya genelinde yürütülen aşılama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sağlık Turizmi İçin Çalışacağız

Vali Ersin Yazıcı göreve başladıktan sonra yaptığı çalışmalar ve gözlemleri hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük'ten bilgi alarak Dr. Başıbüyük ve tüm sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Görevinde üçüncü haftasını geride bıraktığını ve bu süreçte doğu Antalya'daki ve merkezde bulunan hastanelerin hepsini gezdiğine değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Başıbüyük; "Antalya'nın çok sağlam bir sağlık alt yapısı var. Bu yüzden de sağlık turizmi konusunda daha da ileride olabiliriz. Biz kamu olarak da sağlık turizmini desteklersek faydalı işler çıkacağına inanıyorum. " dedi.

Vali Ersin Yazıcı, sağlık turizminin çok önemli bir fırsat olduğunu ve dünyada giderek önem kazandığını dile getirerek; "Turizmi çeşitlendirme noktasında sağlık turizmi çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Antalya'nın sağlık turizmi konusunda çok önemli bir altyapısı var. Bu konuyu çok iyi değerlendirerek değere dönüştürmeliyiz. Antalya'nın sağlık turizminden gerekli payı alması için ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. " şeklinde konuştu.

19 Yaş Altı Çocukların Aşılanma Oranını Arttırmalıyız

Antalya'da pandeminin aşağı doğru bir seyir izlediğine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Başıbüyük; "Aşılamada sadece Alanya 2'nci dozda %70'in altında kaldı. Sağlık Bakanımızın açıkladığı verilere göre, okulların açılmasıyla birlikte 19 yaş ve altı gençlerde vakaların görülme oranı %35. Bizde de okullarda aşı oranı oldukça düşük. Biz, şu an 12 yaş üstü çocukların aşılanması için okul aile birlikleri ve okul müdürleriyle görüşüyor ve ailelerine de mesaj yoluyla ulaşıyoruz. " dedi.

Özel ve kamu hastaneleri için yoğun bakım planlarının yapıldığına değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Başıbüyük; "Dört aşamalı bir plan belirledik. Yoğun bakım yatak sayısı doluluk oranının %70'in üzerine çıktığında hangi hastanede hangi yoğun bakımların açılacağını, hangi servislerin açılacağını belirledik. Hekim ve personel planlarını yaptık. " ifadelerini kullandı.

Pandemi Bitmiş Değil

Vatandaşların pandemi kurallarına eskiye göre daha az dikkat ettiğine vurgu yapan Vali Yazıcı; "Her zaman dediğimiz gibi her işin başı sağlık. Vatandaşlarımızda sanki pandemi bitti gibi bir hava var. Pandemi bitmiş değil hala devam ediyor. Vatandaşlarımız pandemi kurallarına uymaya devam etsin. Aşılama oranlarıyla birlikte hayatımız normalleşmeye başladı. Ama bu normalleşmeyi kontrollü hale getirmeliyiz. Yoksa vaka sayılarımız artabilir. Aşılama oranlarının daha da artmasıyla inşallah pandemide daha olumlu bir döneme gireceğiz. " şeklinde konuştu. Vali Ersin Yazıcı İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti 01 Vali Ersin Yazıcı İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti 02 Vali Ersin Yazıcı İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti 03 Vali Ersin Yazıcı İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti 04

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