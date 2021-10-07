Vali Erin, Halfeti'de İncelemelerde Bulundu

ŞANLIURFA (Habermetre) - Bu hafta Siverek ve Hilvan'dan sonra ilçe ziyaretlerinden üçüncüsünü Halfeti'ye gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Halfeti temaslarına Kaymakamlık ziyareti ile başlayan Vali Erin, Kaymakam Selin Sarı tarafından ağırlandı. Kaymakam Sarı'ya yeni görevinde başarılar dileyen Vali Erin, daha sonra Halfeti Kaymakamlığı ve Halfeti Belediyesince düzenlenen "Su Altındaki Hafıza" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Kaymakam Selin Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte sergiyi gezen Vali Erin, eski Halfeti'de vatandaşlarla buluşarak sohbetinin ardından, Çekem Mahallesinde yapılması planlanan sahil bandı düzenleme projesini yerinde inceledi.

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