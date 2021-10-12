ADANA (Habermetre) - VALİ ELBAN, "1, 5 ADANA WOF TAKIMI"NA TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Vali Süleyman Elban, Teknofest 2021'de kendi kategorisinde Türkiye 1. si olan Çukurova Üniversitesi "1, 5 Adana Wof Takımı"na Teşekkür Belgesi verdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nda 'Yüksek İrtifa' kategorisinde birinci olan Çukurova Üniversitesi "1. 5 Adana WOF Takımı" üniversitenin açılış töreninde Vali Elban tarafından ödüllendirildi.

Öğrencilere belge verirken yaptığı açıklamada Vali Elban, " Ülkemizin geleceği olan bu gençlerimizin bilime olan ilgileri ve başarıları, mutluluk ve gurur verici. " dedi.

Vali Elban; araştırmanın, teknolojinin, üretimin önemli olduğu bir dünyada böyle örnek öğrencilerin varlığıyla gurur duyduklarını belirterek gençlere teşekkür etti.

Vali Elban, "Asla inandığınız yoldan ayrılmayın. Azimle çalışmaya devam ederseniz inşallah dünyanın en iyisi olursunuz. " diyerek sözlerini bitirdi.

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