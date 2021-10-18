Vali Dr. Ömer Toraman Arıcak İlçesini Ziyaret Etti

ARICAK, ELAZIĞ (Habermetre) - Vali Dr. Ömer TORAMAN bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Arıcak İlçesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde İl Jandarma Komutanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü ve AFAD İl Müdürü eşlik etti.

Vali Toraman ilk olarak Arıcak Kaymakamı Onur ŞAN'ı ziyaret etti ve görevinde başarılar diledi. Akabinde İlçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Belediye Başkanı Ferit YILDIRIM'ı ziyaret eden Vali Dr. Ömer TORAMAN, belediye tarafından yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte İlçe mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Dr. Ömer TORAMAN yaptığı açıklamada, " İlçe ziyaretlerimize ilk olarak Arıcak'dan başladık. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk, ayrıca muhtarlarımızla ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Arıcak halkının gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe ziyaretine esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelip sohbet ederek devam eden Vali Toraman, akabinde Erimli Beldesi'ne geçerek Belediye Başkanı Cihan YILMAZ'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Son olarak Arıcak İlçesi Polis Uygulama Noktası, Erimli Jandarma Karakol Komutanlığı, Korucu Noktası, Kayaönü Jandarma Karakolu Uygulama Noktası ve Gülüşkür Jandarma Karakolu Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek görevi başındaki personellere başarılar diledi.

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