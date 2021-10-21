Vali Dr. Ömer TORAMAN Alacakaya İlçesi'ni Ziyaret Etti

ALACAKAYA, ELAZIĞ (Habermetre) - Vali Dr. Ömer TORAMAN, ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Alacakaya İlçesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde İl Jandarma Komutanı, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü ve AFAD İl Müdürü eşlik etti.

Vali TORAMAN ilk olarak Alacakaya Kaymakamı Yunus Emre SAHİN'i ziyaret etti ve görevinde başarılar diledi. Akabinde ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası İlçe Belediye Başkanı Başaran YAŞLI'yı ziyaret eden Vali Dr. Ömer TORAMAN, belediye tarafından yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte ilçe, mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Daha sonra esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali TORAMAN, akabinde ilçede çıkarılan ve 65 ülkeye ihraç edilen Elazığ Vişne Mermeri Ocağını ziyaret ederek yetkililerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Dr. Ömer TORAMAN yaptığı açıklamada; "Bugün ilçe ziyaretlerimiz kapsamında ikinci olarak Alacakaya ilçemizi ziyaret ettik. Köy ve mahalle muhtarlarımızla bir araya gelip taleplerini alarak çözüm yoluna gittik. Ayrıca esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu esnada vatandaşlarımızın samimiyeti ve yakın ilgileri bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ekonomik açıdan İlimiz için büyük önem taşıyan, ülkemiz ve dünya pazarında önemli yeri olan Mermer Ocaklarımızı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldık" dedi.

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