Vali Dr. Kızılkaya: "Okulumuzun ve gençlerimizin eğitimi için gayretkeş olmalıyız"

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, "Okul Aile Birliği" toplantısına ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Vali Dr. Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da katıldığı, 15 Temmuz Anadolu Lisesi velileri ile 'Okul Aile Birliği" toplantısı ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtım toplantısında, okul aile birliklerinin önemli müesseseler olduğunu belirtti. Eğitimin sadece öğrenciden veya öğretmenden oluşmadığını, öğrenci, öğretmen ve aynı zamanda veli olmak üzere üçlü sacayağından oluştuğunu vurgulayan Vali Dr. Kızılkaya, "Bu üç unsurun işbirliği gençlerimiz için, ülkemiz için, memleketimiz için hayırlı neticeler ortaya çıkartıyor. Onun içindir ki okul aile birlikleri önemli. Aynı zamanda sorunun değil çözümünde bir parçası olma adına ortaya konulan yaklaşımın bir yansımasıdır. " dedi. Veliler olarak çocukların okuldaki durumu ve okulun çocuklara verdiği eğitimi yakın bir şekilde izlenebilmesi için okul aile birliklerinin etkin olması gerektiğinin altını çizen Vali Dr. Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sizlerden ricamız, özellikle okul aile birliklerinde etkin ve aktif olarak yer almanız. Öğrencilerimizin, okulumuzun ve gençlerimizin eğitimi için gayretkeş olmanız. Bende bir veliyim. Çocuklarımız bizim yaşadığımız ortamdan, bizim yaşadığımız öğrencilik yıllarından farklı bir zaman diliminin içerisinde eğitimlerini devam ettiriyorlar. Onlar Z kuşağı diye adlandırılıyor, teknoloji kuşağı diye adlandırılıyor. Daha çocukluklarından ellerine tablet, telefon geçmek suretiyle, bunu kullanarak aynı zamanda televizyonun, internetin nimetlerinden faydalanarak bu günlere geldiler. Eğitimlerinde bu teknolojiden mutlaka en üst düzeyde faydalandırılmaları gerekiyor. Bu çok kıymetli bir imkan ancak bizler çocuklarımızı eğitirken onların eğitim süreçlerinde en güzel eğitimin evde verildiğini de biliyoruz. Eğitim müfredatımız var ama bunun tamamlayıcısı evde velilerimizin olması gerekiyor. Bizler anne, babalar olarak çocuklarımızın milli, manevi değerlere sahip çıkan yetişkinler olmalarında, sorumluluklarımız var. Çok zor günlerden geçerek bu günlere geldik. Bizim çocuklarımız şu anda baktığımızda daha iyi imkanlara sahipler, ama bu yeterli demek değil, daha güzel imkanları hak ediyorlar. Onların çocuklarının da onlardan daha iyi imkanlara sahip olacaklarına yürekten inanıyoruz. " Çocukları ve gençleri, tehdit eden hususlardan birisinin uyuşturucu ve buna bağlı olarak teknoloji bağımlılığının da tehdit ettiğinin belirten Vali Dr. Kızılkaya, bununla mücadele de velilere ve ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı. 15 Temmuz Anadolu Lisesi velilerine, ayrıca İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

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