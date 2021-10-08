Vali Dr. Kızılkaya'dan İl Özel İdaresine ziyaret - Haberler
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Vali Dr. Kızılkaya'dan İl Özel İdaresine ziyaret

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Vali Dr. Kızılkaya'dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Özel İdare Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Özel İdare Genel Sekreterliğini ziyaret etti. İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehket Akil Şahin ile birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Dr. Kızılkaya, toplantı salonunda İl Özel İdaresi tarafından kırsal alanda yürütülen yol, içme suyu, alt ve üst yapı gibi yatırım çalışmalarıyla 2021 yılında planlanan projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlara kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, amacımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşların rahat yaşamasını sağlayarak, hayat kalitesini yükseltmek için kurumlarla çalışmalarını özverili şekilde sürdüreceklerini söyledi.

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