Vali Dr. Kızılkaya: "Bizi biz yapan değerlerimizi asla unutmayacağız"

BİLECİK (Habermetre) - Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Bayrak' törenine katılarak, öğrencilerle ' İstiklal Marşı' okudu.

Bilecik Valiliği tarafından uygulamaya geçirilen her haftanın ilk gününde bir okulda Bayrak töreni ve "İstiklal Marşı"nı okuma projesi kapsamında Vali Dr. Kızılkaya, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte katıldı. Bilecik Valisi olarak "Bugün 'İstiklal Marşı'nı sizlerle birlikte aşk ile coşkuyla okumak için okulunuzda bulunuyorum" ifadesinde bulunan Vali Dr. Kızılkaya, öğrencilere hitaben şöyle konuştu: "İstiklal Marşını okurken, atalarımızın memleketi bize vatan olarak armağan ederken çok zor şartlar altında olduğunu unutmamalıyız. Dedelerimiz, babalarımız bizi bu günlere getirdi. Bugün bizlerde, sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Yarında sizler kendi çocuklarınız için daha güzel bir gelecek hazırlama gayreti içerisinde olacaksınız. Ülke olarak, her geçen gün daha iyiye daha güzele gidiyoruz. Geçmişteki imkanlardan çok daha yüksek imkanlara sahip olduğumuz şüphesiz. Ancak sizler buna rağmen daha iyisini, daha güzelini hak ediyorsunuz. Şu anda sahip olduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sizler teknoloji çocuklarısınız. 'Z kuşağı' diye adlandırılıyorsunuz ancak ne kuşağı olursak olalım hiç fark etmez. Bizi biz yapan değerlerimizi hiçbir zaman asla unutmamamız gerekiyor. Sizlerden hasseten ricam, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. " - "Teknolojiyi üreten gençlerin sayısı artırmalı" Vali Dr. Kızılkaya, teknolojiyi tüketen konumunda olduklarını ancak arzularının teknolojiyi üreten gençlerin sayısının artması olduğunu ifade etti. 'Güçlü Türkiye' hedefine doğru hızla koşan gençliği gördüklerini belirten Vali Dr. Kızılkaya, "Ben size inanıyorum. Sizlerin gözlerindeki ışığı buradan görüyorum. Önümüzdeki yıllarda ülkemizden ve ilimizden teknolojiyi sadece tüketen değil, teknoloji üreten gençlerin çıkacağına yürekten inanıyorum. " dedi. Türk Bayrağının göndere çekilmesiyle birlikte İstiklal Marşı'nı öğrencilerle okuyan Vali Kızılkaya, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

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