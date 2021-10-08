Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Helikopterle Trafik Denetimi Yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Helikopterle Trafik Denetimi Yaptı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Helikopterle Trafik Denetimi Yaptı

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını helikopterle denetledi.

OSMANİYE (Habermetre) - Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulamalarını helikopterle denetledi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile birlikte helikopterle havalanan Vali Yılmaz, ana arterlerdeki trafik yoğunluğu ve kontrol noktalarındaki çalışmaları inceledi.

Osmaniye-Kadirli İl Yolu, Kadirli-Kozan İl Yolu, Osmaniye-Gaziantep Otoyolu ve D-400 Osmaniye Gaziantep Karayolunda Helikopterle havadan yapılan denetimde kusuru tespit edilen araçlar Jandarma ve Polis kontrol noktalarına bildirildi ve kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Trafik akışını yerinde izlemek ve olası sıkıntıları yerinde görmek için denetim yaptıklarını söyleyen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

">

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Burak Sergen Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Helikopterle Trafik Denetimi Yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:09:19. #1.17#