Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü Dolayısıyla, Muhtarlar Derneği'ni Ziyaret Ederek, Köy ve Mahalle Muhtarlarımızla Bir Araya Geldi

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek, köy ve mahalle muhtarlarımızla bir araya geldi. Ziyarette Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

İdare ve Denetim Müdürü Nilden Kılıçarslan, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener, Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Ali Kama, köy ve mahalle muhtarlarımız tarafından karşılanan Vali Yılmaz, daha sonra muhtarlarımızla bir süre sohbet etti.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, mahalle ve köy muhtarlıklarımızın vatandaşlarımızın devlete açılan ilk kapısı olduğunu ifade ederek "Kendilerini milletimizin hizmetine adayan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Tüm muhtarlarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum. "dedi.

Köy ve mahalle muhtarlarımız, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarına nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

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