Vali Doğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Gazileriyle Bir Araya Geldi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Hatay ziyareti dolayısıyla, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Hataylı Gazilerimizle bir araya geldi.

23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 14. 00'de Antakya ilçemizde bulunan Ottoman Palace Otel'in Konferans Salonunda düzenlenen programda Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahraman Gazilerimize hitaben yapmış olduğu konuşmasında, "Değerli gazilerimiz ve aileleri hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Bugün bir takım programlara katılmak için İlimize gelen Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri görmeden, sizin halinizi ve hatırınızı sormadan gitmek istemedi dolayısıyla böyle bir program organize ettik. " dedi.

Sizler bu milletin ve memleketin has evlatlarısınız diyerek sözlerine devam eden Vali Doğan, "1974'te Türkiye Cumhuriyeti Devletinin zor şartlarına ve imkansızlıklarına rağmen Kıbrıs Barış Harekatına katılarak cesaretinizi, yürekliliğinizi göstermiş yüce ve onurlu insanlarsınız. Bu onur ve şeref siz ve ailenizle ilelebet yaşayacaktır, bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizlerle hasbihal edecek, buraya gelmişken Kıbrıs Barış Harekatına katılan sizleri görmeyi arzuladılar. Biz zaman zaman sizlerle bir araya geliyoruz, pandemiden dolayı son 1 yıldır çok sık bir araya gelemesekte, fırsat buldukça imkanlar ölçüsünde bir araya geliyoruz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, iyi ki geldiler, şeref verdiler. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. " ifadelerinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, "Değerli gaziler, hanımefendiler, beyefendiler Hatay'da sizlerle bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim. Ben Hatay'ı gerçekten çok seviyorum çünkü 1974'ten, sizlerin Kıbrıs'a adım atmasından, kahraman Mehmetçiğin bizlerle buluşmasından sonra Hatay'ımızdan bir çok insanımız Kıbrıs'a gelerek yerleşmiş, orada evlat, torun sahibi olmuşlar, evlilikler gerçekleşmiş dolayısıyla bir kaynaşma ortamı olmuş dolayısıyla bizlerde buralarda akrabalarımızı görüyoruz. Bu duygularla bir kez daha hepinize selamlarımı iletiyorum. Elbette bizler Kıbrıs'ta gerçekten çok büyük zulüm ve sıkıntı geçirdikten sonra 1974'ü gördük. Benim çocuk yaşlarda iken özlemim acaba Türkiye ne zaman gelecek, Türk askeri ne zaman gelecek olmuştu. Çünkü orada eli kanlı Papaz, Başpiskopos ve diğer Yunanlılar, Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkını yok etmek, adadan temizlemek ve Kıbrıs'ı, Yunanistan'a bağlamak için bizlere saldırılar düzenlemektelerdi. Hamdolsun anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin o dönemki Başbakanı Sayın Bülent Ecevit ve onun yardımcısı nur içinde yatsınlar Necmettin Erbakan'ın talimatları ile Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlığını yapmış ve tabi ki onların komutasında sizlerin, kahraman Mehmetçiklerin adaya adım atmasıyla Kıbrıs Türk'ü 20 Temmuz 1974'te bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşmuş oldu. Dolayısıyla bu duygularla 47 yıl sonra bir kez daha sizlere minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Muharebe de şehit düşenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum ve bilahare gazi olan fakat hayattan ayrılmış olan büyüklerimize de rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyorum. " dedi.

Bu vefanın gereğidir vurgusu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında, "Bu Kıbrıs Türk'ünün her zaman Türkiye'sine, Anavatanına, Mehmetçiğe, Türk Silahlı Kuvvetlerine en zor günlerimizde bizimle beraber olan, bize o yaşamı bahşeden, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurlu bir yaşamı gösterdikleri kahramanlıkla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini var ettiler. Bir devlet, cumhuriyet kurduk, Doğu Akdeniz'de Türkiye'mizle işbirliği içerisinde ulusal varlığımızın, çıkarlarımızın korunması için Mavi Vatan'da, denizlerde, gökyüzünde, hava sahasında Türkiye ile birlikte ileriye doğru bakıldığında milli menfaatlerimizi korumak için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 20 Temmuz Barış Harekatının çok doğru bir harekat olduğu, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkı adına da ne kadar önemli bir harekat olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunu gerçekleştiren herkese bizim her zaman vefa duygumuz vardır ve devam edecektir. O yüzden ben her Hatay'a geldiğimde sizlerle buluşmak, hasret gidermek, bu duygularımı sizlere anlatmak benim ve halkımın borcudur, bir kez daha hepinize şükranlarımı sunuyorum.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte yeni bir siyasete geçildiğini, Rumlarla asla federal temelde bir ortaklığın olmayacağını, çünkü niyetlerinin Kıbrıs Türk halkını asimile etmek olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyib Erdoğan'ın ve Türk kamuoyunun desteği ile bu yeni siyaseti yürüttüğünü ifade ederek konuşmasının devamında, "Artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız egemen devletin işbirliği ile anlaşma olabilecektir yani Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek, Türk askeri Kıbrıs'ta kalmaya devam edecek. Dolayısıyla bu yeni siyaseti de bugün Hatay'da sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Çünkü bu siyaset anlayışımı gündeme getirmek ve dünyaya duyurabilmek sizlerin verdiği mücadelenin bir bakıma taçlandırılmasıdır. Yıllardır ben bunun ezikliği içerisindeyim, biz yıllarca bekledik ve Türkiye'miz sonunda müdahalesini gerçekleştirdi ve Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını yaşayabileceği bir vatan toprağı yaratmak sizlere nasip olmuştu, şimdi de orada o cumhuriyeti de yürütmek ve yönetmekte bizlerin görevidir. Bu sebeple yeni dönemde Kıbrıs'ta egemen devlet vurgusu, egemen devletle halkımızın kendi geleceğini tayin etme hakkı ve elbette Türkiye'nin garantörlüğünde ve Türk askerinin orada kalmasını garanti altına alacak bir anlaşmaya imza atabiliriz. Türkiye'nin çok yerinden davetler alıyorum, mümkün oldukça bu davetlere gidiyor ve Türk halkı ile buluşuyorum, onlarla bu muhabbeti, sevgiyi ve coşkuyu birlikte yaşıyorum çünkü bizde netice itibari ile 1571'de Osmanlıların, Kıbrıs'ı fethinden sonra oraya gitmiş, yerleşmiş ailelerin torunlarıyız dolayısıyla hepimizin kökü, soyu aynı biz Kıbrıs'ta, Türk varlığının devamı için büyük bir mücadele içerisindeydik hala da bu mücadele devam etmektedir. Benim halkıma ve benimle birlikte bu siyaseti götürenlere her zaman söylediğimiz Türkiye ile münasebetlerimiz her zaman iyi olduğu gibi bundan sonra iyi olacaktır. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin iyi ilişkileri ile Doğu Akdeniz'de ve dolayısıyla bu bölgede ki varlığımızın başarılı bir şekilde, esenlik ve güven içerisinde geleceğe bakabileceğimiz bir ortamda yürütülebilmesi için milli birlik, milli beraberlik ve daha güçlü bir yapı ile inşallah gelecekte de Türkiye'yle burada ki varlığımızı sürdüreceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin arkasında Türkiye Cumhuriyeti var, Türk halkı var, Türk kamuoyu var dolayısıyla bu duygularla hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle buluşmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyor, sizlere şükranlarımı sunuyorum ve ailelerinizle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyorum. " dedi.

Konuşmalarının ardından Kıbrıs Barış Harekatına katılan Kahraman Gazilerimizle bir süre sohbet eden ve akabinde Tarihi Affan Kahvesi ve Uzunçarşı'da esnaf ziyaretinde bulunarak oradan beraberindeki heyet ile birlikte Belen Şehitler Abidesi Parkında bulunan 41. Fırka Şehitliğini ziyaret eden Vali Doğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakarak dualar etti.

Ziyaretlerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Hatay Valisi Rahmi Doğan'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 2. Hudut Alay Komutanı Alb. Tayfun Çağan ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri