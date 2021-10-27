Vali Demirtaş, Yeşilli Gençlik Merkezinde İncelemelerde Bulundu

YEŞİLLİ, MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş, Yeşilli Gençlik Merkezinde İncelemelerde BulunduMardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Muhtarlar ve Okul Müdürleri Buluşması" programı kapsamında ziyaret ettiği Yeşilli ilçesindeki Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezinde beraberindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, merkezdeki atölyeleri gezerek yürütülen faaliyetler hakkında ilgililerden bilgi aldı. İlçede gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunan modern merkezde gençlerin gelişimine yönelik her türlü imkan sağlanırken 8 farklı atölyede eğitimler sürüyor. Mardin'de gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla imkanlar çerçevesinde gerekli yatırımların yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Vali Demirtaş, "Gençlerimiz milli ve manevi değerlerimizi yaşayarak, gözleyerek ve hissederek özümsenmesi üzerine atölyelerde çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ilçemizin gençlerine yönelik kurulan bu merkezde geleceğin milli sporcularının yetişeceğine inanıyorum" dedi.

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