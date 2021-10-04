Vali Demirtaş ve Eşi Hanımefendi'den Yaşlılar Günü Ziyareti - Haberler
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Vali Demirtaş ve Eşi Hanımefendi'den Yaşlılar Günü Ziyareti

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Vali Demirtaş ve Eşi Hanımefendi'den Yaşlılar Günü Ziyareti

Vali Demirtaş ve Eşi Hanımefendi'den Yaşlılar Günü ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi hanımefendi Beyhan Demirtaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Dargeçit ilçesinde yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Vali Demirtaş ve Eşi Hanımefendi'den Yaşlılar Günü ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi hanımefendi Beyhan Demirtaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Dargeçit ilçesinde yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Vali Demirtaş ve eşi hanımefendi Beyhan Demirtaş beraberlerindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İlçe Kaymakamı Ömer Özbay, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve eşleriyle birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle ulu çınarları evlerinde ziyaret ederek yaşlıların hayır duası alıp, kendilerine sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Evlerinde ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Vali Demirtaş ve eşi hanımefendi Beyhan Demirtaş, kendileriyle bir sohbet etti. Ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren yaşlılar, Vali Demirtaş ve eşine teşekkür ettiler.

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Haber: Vali Demirtaş ve Eşi Hanımefendi'den Yaşlılar Günü Ziyareti - Haberler
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