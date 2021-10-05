MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş, "Sıfır Atık Projesini" Önemsiyoruz Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 'Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısında konuştu. Vali Demirtaş burada yaptığı konuşmada; "Valilik olarak tüm birimlerimizle "Sıfır Atık Projesi"ne her türlü desteği vereceğimizi, Personelimizin farkındalığını artıracak tüm çalışmaları gerçekleştireceğimizi, özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. Vali Demirtaş Konuşmasının devamında " Çevre Şehircilik İl Müdürümüz biraz önce çevre kirliliği konusunda bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu bağlamda proje kapsamında ilgili kurumlar ve şahıslar ile tek tek konuşup, görüşüp toplantılar yapacağız. Turizm ve tarihi kentimiz Mardin'e temiz bir çevre düzeni sağlamak zorundayız. Güzel ve daha yaşanılır temiz bir kent için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. Vali Demirtaş konuşmasının hemen ardından ilgili Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile bir toplantı düzenledi. Vali Demirtaş toplantıda projenin tüm ayrıntılarını masaya yatırarak detaylı bilgi aldı.

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