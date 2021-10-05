Vali Demirtaş, 'Sıfır Atık Projesini' Önemsiyoruz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Demirtaş, "Sıfır Atık Projesini" Önemsiyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Demirtaş,

Vali Demirtaş, "Sıfır Atık Projesini" ÖnemsiyoruzMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 'Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısında konuştu.

MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş, "Sıfır Atık Projesini" Önemsiyoruz Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde 'Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısında konuştu. Vali Demirtaş burada yaptığı konuşmada; "Valilik olarak tüm birimlerimizle "Sıfır Atık Projesi"ne her türlü desteği vereceğimizi, Personelimizin farkındalığını artıracak tüm çalışmaları gerçekleştireceğimizi, özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. Vali Demirtaş Konuşmasının devamında " Çevre Şehircilik İl Müdürümüz biraz önce çevre kirliliği konusunda bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu bağlamda proje kapsamında ilgili kurumlar ve şahıslar ile tek tek konuşup, görüşüp toplantılar yapacağız. Turizm ve tarihi kentimiz Mardin'e temiz bir çevre düzeni sağlamak zorundayız. Güzel ve daha yaşanılır temiz bir kent için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. Vali Demirtaş konuşmasının hemen ardından ilgili Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları ile bir toplantı düzenledi. Vali Demirtaş toplantıda projenin tüm ayrıntılarını masaya yatırarak detaylı bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Mustafa Keser Fuat Oktay
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Demirtaş, 'Sıfır Atık Projesini' Önemsiyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 20:12:56. #1.17#