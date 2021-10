NUSAYBİN, MARDİN (Habermetre) - VALİ DEMİRTAŞ, NUSAYBİN İLÇESİNDE MUHTAR VE OKUL MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş yapılan çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Nusaybin ilçesine gitti. Vali Demirtaş, beraberinde MBB Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, İşleri Dire Başkanı Cebrail Aslan ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abdulselam Er ile birlikte Nusaybin İlçesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş ilk olarak Nusaybin Belediyesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nı ziyaret ederek kendisinden yapılan çalışmalarla ilgili brifing aldi. Vali Demirtaş, daha sonra Mitanni Kültür Merkezinde mahalle muhtarları ile okul müdürleriyle bir araya geldi. Nusaybin'in eğitim seviyesinin yükseltilmesi, her yönüyle eğitimin geliştirilmesi ve eğitim ortaklarının iyileştirilmesi konularının öneminin altını çizen Vali Demirtaş, okul aile işbirliğinin sağlanmasının da çok önemli olduğunu belirtti. Toplantıda muhtar ve okul müdürlerine de söz veren Vali Demirtaş, talep, sorun ve önerileri tek tek dinleyerek notlarını aldı. Vali Demirtaş, toplantıda "2021-2022 eğitim öğretim yılında ilimizde eğitim alanında izleyeceğimiz rotayı hep beraber belirleyecek, güçlü ve zayıf yönlerimizi hep birlikte görecek, öğrencilerimizi sağ salim güvenli limanlara ulaştıracağız. Bu toplantıyla milletimizle iç içe olan ve bir anlamda sahanın nabzını tutan sizlerle istişare etme fırsatı bulacağız" dedi. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle birlikte sürdüğü geçen eğitim yılının ardından bu yıl, yeni eğitim-öğretim yılına koronavirüs tedbirleri eşliğinde başladıklarını belirten Vali Demirtaş, "Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız ile koordineli bir biçimde hazırlanan okul rehberi çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerimizi titizlikle sürdüreceğiz" diye konuştu. EVLATLARIMIZIN SAĞLIĞI, İLK VE EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZDİRAltını çizmek isterim ki evlatlarımızın sağlığı, ilk ve en önemli önceliğimizdir. Onların saçlarının teline zarar gelmemesi için bu dönemde eğitimin tüm paydaşlarıyla yoğun işbirliği içerisinde çalışacağız. Okul yönetimlerinden öğretmenlere, kantin işletmecisinden servis çalışanlarına okulla, sınıfla, öğrenciyle, eğitimle temas eden tüm kesimlerin göstereceği hassasiyetle okullarımızı açık tutacağız. Buradan eğitimin tüm paydaşlarını; öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul çalışanlarımızı, velilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik konularında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini hatırlatıyor; Bakanlığımız tarafından aşı tanımlaması yapılan tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet ediyorum. MARDİN'DE EĞİTİM SEVİYESİNİ DAHA ÜST NOKTALARA TAŞIMA GAYRETİNDEYİZNüfusunun neredeyse dörtte biri öğrenci olan bir ilde, ancak böyle bir toplantı katılımı ile eğitim sistemimizin Mardin özelindeki sıkıntılarını teşhis ve tedavi edebiliriz. Mardin'de göreve başladığım günden itibaren önem verdiğim en öncelikli konulardan biri de eğitimdir. Bu amaçla, Mardin'de eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak ve eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarda önemli mesafeler kaydettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha nezih ortamlarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitim yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. MUHTARLARIMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ İLE SÜREKLİ BİR ARAYA GELİYORUZMardin'imizde "Muhtarlık Ziyaretleri ve Vatandaşlarımızla Buluşma" etkinlikleri vesilesiyle muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz; önümüzdeki dönemde de gelmeye devam edeceğiz. Bu toplantılarda vatandaşlarımızın sorunlarını, muhtarlarımızın sıkıntılarını ilk ağızdan dinliyor; karşılaşılan durumlara ivedilikle müdahale ediyoruz. Sizlerden gelen talepler ve bu toplantılardan edindiğimiz çıkarımlar doğrultusunda, bugünün ve geleceğin Mardin'ini el birliğiyle inşa ediyoruz. Bu anlamda geride bıraktığımız dönemde eğitimden kültüre, sağlıktan turizme, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda birçok adımı hep birlikte attık. İlimizin artılarını ve eksilerini belirleyip zayıf yönlerimizi güçlendirecek, güçlü taraflarımızı daha da pekiştirecek çalışmaları başlattık. Mardinli hemşehrilerimizi her alanda devasa kamu yatırımları ile buluşturduk. Bereketli toprakların şehri Mardin'de yolumuza değil, taş üstüne taş koyacak herkese kapımızın ardına kadar açık olduğunu bir kez daha vurguluyor; toplantıda dile getirilecek tüm hususların, yapılacak tüm değerlendirmelerin Mardin'imize hayırlı katkılar sağlamasını temenni ediyorum. BULUŞMALAR DEVAM EDECEKProgramın sonraki aşamasında katılımcıların sorularını yanıtlayan Vali Demirtaş, vatandaş odaklı hizmetlerin ve gelişim amaçlı buluşmaların devam edeceğini belirtti.

