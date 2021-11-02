Vali Demirtaş, Mardin 1969 Spor Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş, Mardin 1969 Spor Yöneticileri ile Bir Araya GeldiMardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 3. Ligde mücadele eden Mardin 1969 Spor kulübünün yönetim kurulu ve teknik heyeti ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede takımın ligde ve kupadaki durumu ele alındı. Vali Demirtaş, sağlıklı, özgüveni yüksek, sosyal ve disiplinli nesiller yetiştirmek için önemli bir alan sporun gelişimine yönelik her spor dalına imkanlar dahilinde destek verdiklerini belirtti. Spor takımlarımızın yanındayızFutbol ve Voleybol branşları başta olmak üzere Mardin'in son yıllarda sporda önemli bir ivme kazandığını dile getiren Vali Demirtaş, "Tarım, turizm ve sanayi şehri olan Mardin'imizde sporun daha da gelişmesi için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 3. Ligde mücadele eden Mardin 1969 Sporun daha üst liglere yükselmesi ilimizin tanıtımına ve ekonomisine olan katkısı daha da artacaktır. Bunun için el birliği ile futbol takımınızın üst liglere yükselmesi gayreti içerisinde olmalıyız. Futbolda olduğu gibi Voleybolda da Yeni Kızıltepe Spor Voleybol takımımız şehrimizin spor markasını en iyi yerde temsil ediyor. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak spor takımlarımızın hep yanındayız. " dedi. Toplantıda, Kulüp başkanı Nasır Duyan, başkan yardımcısı Cebrail Aslan yönetim kurulu üyeleri; Abdulselam Er, Rıdvan Aşar, Şahin Arpa, Ekrem Sümer, Ahmet Azun ve Teknik Direktör Mehmet Akbulut hazır bulundu.

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