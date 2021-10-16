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Vali Demirtaş, ilçede gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Demirtaş, ilçede gençlerle bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş Nusaybin'de gençlerle bir araya geldi.

Yapılan çalışmaları yerinde görmek, programlara katılmak ve incelemeler yapmak amacıyla Mardin Valisi Mahmut Demirtaş düzenli olarak ilçeleri ziyaret ediyor. Vali Demirtaş, Mor Yakup Mahallesinde bulunan halkın sınır parkı olarak adlandırdığı düzenlemesi devam eden yeşil alanda oturan gençlere selam verip sohbetlerine katıldı, onlara birlikte çay içti. Gençler kendilerine selam vererek onlarla oturan ve sohbetlerine katılan Vali Demirtaş'ın gönülden davranışları ve sıcaklığı nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Demirtaş, ilçelerde gerçekleştirdikleri programların ve yaptıkları çalışmaların yorgunluğunu vatandaşlarla içtikleri bir çay ve konuştukları birkaç samimi kelamla attıklarını belirterek gençlerle yaptıkları muhabbetin içtikleri çay kadar güzel olduğunu ifade etti. Muhabbetin de çayın da güzelliğinin kaynağının birbirinden güzel gençler olduğunu belirten Demirtaş, gençlere Nusaybin'in, Mardin'in ve Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunu söyledi. - MARDİN

Vali Demirtaş, ilçede gençlerle bir araya geldi

Vali Demirtaş, ilçede gençlerle bir araya geldi

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