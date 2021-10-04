Vali Demirtaş, Dargeçit İlçesinde İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu - Haberler
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Vali Demirtaş, Dargeçit İlçesinde İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu

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Vali Demirtaş, Dargeçit İlçesinde İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu

Vali Demirtaş, Dargeçit İlçesinde İnceleme ve Ziyaretlerde BulunduMardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Dargeçit ilçesini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Dargeçit İlçesinde İnceleme ve Ziyaretlerde BulunduMardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Dargeçit ilçesini ziyaret etti. Vali Demirtaş beraberindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte Dargeçit ilçesinde ziyaretlerde bulunarak devam eden ve yapılması planlanan yatırımların son durumu hakkında bilgiler aldı. İlk olarak Dargeçit Belediyesini ziyaret eden Vali Demirtaş, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve Birim Müdürleri tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Aksoy ile makamında bir süre görüşen Vali Demirtaş, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Demirtaş ardından, Dargeçit Kaymakamlığı görevine başlayan Kaymakam Ömer Özbay'ı ziyaret ederek görevinde başarılar dileyip ilçenin sağlık, eğitim ve güvenlik gibi genel konular hakkında brifing aldı. Çalışmalar yerinde incelendiİlçede yapılması planlanan rafting alanında yerinde incelemeler gerçekleştiren Vali Demirtaş, daha sonra kazı çalışmalarının devam ettiği Boncuklu Tarlada ve ilçe merkezindeki üst ve altyapı yatırımlarını yerinde inceledi. Gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla "Boncuklu Tarla Mezrone Üzümünde Kadın Eli" projesi kapsamında kurulan üzüm işleme tesisini ziyaret ederek bilgi alan Vali Demirtaş, Suffe Yatılı Kur-an Kursu ile Anadolu Lisesi Oğuzhan Bingöl Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret edip öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Demirtaş, çalışmalarda sona gelinen İlçe Müftülüğü hizmet binasında yaptığı incelemelerden sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber: Vali Demirtaş, Dargeçit İlçesinde İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu - Haberler
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