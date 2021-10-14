Vali Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Beraber Gençlerle Buluştu

MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Beraber Gençlerle BuluştuBir dizi incelemeler ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Mardin'e gelen Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş tarihi birinci caddede esnafı ziyaret etti. Kurtulmuş, kendisine eşlik eden Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile beraber birinci caddede, Mardin Kalesine karşı gençler ile de çay içip muhabbet etti. Mardin'de farklı medeniyet, kültür ve dillerin asırlar boyunca barış içinde yaşadığını belirten Kurtulmuş, Sümerlilerin, Asurluların, Artukluların, Selçukluların ve Osmanlıların çok derin izlerini bırakmış kültür ve medeniyet şehri olduğunu kaydederek; "Bugün burada temaslarımızdan fırsat bularak genç kardeşlerimiz ile de bir araya geldik. Kendilerini dinlediğimizde gerçekten yüreğimizi bir ferahlık kapladı. Gençlerimizin bizlere aktardığı muhteşem fikirleri var. Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş Beyefendi de zaten sık sık hem geçlerimiz, STK Temsilcilerimiz ve muhtarlarımız ile bir araya gelip kendilerinin talep ve önerilerini dinliyor. Mardin'deki bu olumlu sirkülasyon bizleri memnun ediyor" diye konuştu.

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