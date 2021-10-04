Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası Ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası Ziyareti

Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, "Camiler ve Din Görevleri Haftası" münasebetiyle İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, "Camiler ve Din Görevleri Haftası" münasebetiyle İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Vali Demirtaş'ı ziyaret eden İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl "cami, din görevlileri ve vefa" temasıyla işlenen hafta kapsamında pandemi tedbirlerine riayet edilerek yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Demirtaş'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, "İl Müftümüz nezdinde dinlerin ve dillerin kesiştiği hoşgörü şehrimizde dinimizin güzelliklerini topluma aktaran bütün din görevlisi arkadaşlarımın haftalarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti sırasında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'e Müftü Yardımcısı Ali Çetin, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık ve imamlardan oluşan bir heyet eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Salih Uçan Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:50:43. #1.17#