Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası Ziyareti

Vali Demirtaş'a Camiler ve Din Görevleri Haftası ZiyaretiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, "Camiler ve Din Görevleri Haftası" münasebetiyle İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Vali Demirtaş'ı ziyaret eden İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl "cami, din görevlileri ve vefa" temasıyla işlenen hafta kapsamında pandemi tedbirlerine riayet edilerek yapılacak etkinliklerle ilgili Vali Demirtaş'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, "İl Müftümüz nezdinde dinlerin ve dillerin kesiştiği hoşgörü şehrimizde dinimizin güzelliklerini topluma aktaran bütün din görevlisi arkadaşlarımın haftalarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası ziyareti sırasında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'e Müftü Yardımcısı Ali Çetin, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık ve imamlardan oluşan bir heyet eşlik etti.

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