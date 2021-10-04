Vali Dağlı: 'Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu' - Haberler
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Vali Dağlı: "Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Dağlı:

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aşılama sayılarının artmasıyla orantılı olarak ortaya çıkan rehavet ortamının son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına neden olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aşılama sayılarının artmasıyla orantılı olarak ortaya çıkan rehavet ortamının son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına neden olduğunu söyledi.

Samsun genelindeki korona virüs vakaları ve aşılama çalışmalarının son durumu ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından geçen bir aylık süreçte yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları ve okullarda ortaya çıkan vakaların son durumunun 17 ilçe için ayrı ayrı görüşüldüğü değerlendirme toplantısı Vali Dağlı başkanlığında yapıldı. Havaların soğumasıyla mevsimsel hastalıkların da görülmeye başlandığı bu dönemde korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın bir an önce kazanılması ve salgının sosyal hayat üzerindeki etkilerinin ortadan kalkması için aşılama çalışmalarının vatandaşların da desteğiyle hızlandırılması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, aşılama sayılarının artması kadar bu artışın en kısa süre içerisinde gerçekleşmesinin de önemli olduğunu ve geleceğin teminatı çocukların yüz yüze eğitimden bir kez daha mahrum kalmaması için bunun başarılması gerektiğini kaydetti.

Okullarda şu an sadece kısmı sınıf karantinalarının uygulandığını ve durumun kontrol edilebilir olduğunu belirten Vali Dağlı, Samsun'da tam bağışıklık için gerekli olan ikinci doz aşılamada bugün itibariyle yüzde 72,9 oranına ulaşıldığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek bu konuda öğrenci velileri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlattı.

İlçe kaymakamlarına, okul servislerinden kantin ve sınıflara kadar öğrencilerin kullandığı tüm alanlarda alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve bu konudaki denetimlerin artırılması talimatı veren Vali Dağlı aşılama sayılarının artmasıyla orantılı olarak ortaya çıkan rehavet ortamının son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına neden olduğunu ifade ederek, vatandaşlarımıza, toplum bağışıklığı tam olarak kazanılmadan aşılı olsalar dahi maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca 2021 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dağlı'nın başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2021 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni ettiğini ve Eylül ayı itibarıyla ilimiz genelinde 505 proje yürütüldüğünü ifade eden Vali Dağlı, toplam tutarı 8 milyar 287 milyon TL olan bu projelerin zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarının önemini vurgulayarak, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında çözümü için Valilik makamının ivedilikle bilgilendirilmesini istedi. - SAMSUN

Vali Dağlı: Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu

Vali Dağlı: Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu

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Haber: Vali Dağlı: 'Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu' - Haberler
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