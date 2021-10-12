Vali Dağlı: 'Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı' - Haberler
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Vali Dağlı: "Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Dağlı:

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, henüz aşısını yaptırmayan veya tüm dozlarını tamamlamayan vatandaşları bir an önce aşı olmaya davet etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, henüz aşısını yaptırmayan veya tüm dozlarını tamamlamayan vatandaşları bir an önce aşı olmaya davet etti.

Vali Zülkif Dağlı, Salıpazarı ilçesini ziyaret ederek burada aşı çalışmaları ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Vali Dağlı, Salıpazarı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Salıpazarı ilçesinde ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Burak Öz'den ilçede yürütülen hizmetler ile ilçe genelindeki korona virüs vakaları ve aşılama çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aşı yaptırmak için aynı binadaki Toplum Sağlığı Merkezi'ne gelenler ile resmi işlemleri için Kaymakamlıkta bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı günler diledi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçe merkezinde bulunan Fatih Camisi'nin altında yapımı devam eden Cami Gençlik Merkezi inşaatını inceleyen Vali Dağlı, Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki aşı uygulama alanlarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, talep ve sorunlarını dinledi.

Aşılama çalışmalarını gayretle sürdüren sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen ve aşı yaptıran vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Vali Dağlı, henüz aşısını yaptırmayan veya tüm dozlarını tamamlamayan vatandaşları bir an önce aşı olmaya davet etti. Vali Dağlı daha sonra Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ü ziyaret ederek, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - SAMSUN

Vali Dağlı: Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı

Vali Dağlı: Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı

Vali Dağlı: Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı

Vali Dağlı: Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı

Vali Dağlı: Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı

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Haber: Vali Dağlı: 'Aşısını yaptırmayanlar bir an önce aşı olmalı' - Haberler
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