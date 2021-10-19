Vali Coşkun Muhtarlarımızla Bir Araya Geldi

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, "19 Ekim Muhtarlar Günü" Münasebetiyle muhtarlarımızı ziyaret etti. Kültürpark'ta tebrikleri kabul eden muhtarlarımızla bir araya gelen Vali Coşkun, muhtarlarımızın günlerini kutlayarak, hayırlı hizmetlere vesile olmaları temennisinde bulundu. Ziyarette muhtarlarımızla bir süre hasbihal eden Vali Coşkun muhtarlık müessesesinin önemine ve kutsiyetine değinerek "Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve milletimizle devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Özellikle Pandemi sürecinin başından bu yana, tüm kamu görevlilerimizle birlikte sahada omuz omuza fedakarca çalışarak salgınla mücadele eden tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde mahallelerimize yapılacak hizmetler için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle, "19 Ekim Muhtarlar Gününü" kutluyor, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet eden muhtarlarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi. Muhtarlarımız adına konuşan Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak ise devletimizin temsilcileri olarak vatandaşımıza hizmet noktasında her daim çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek Vali Coşkun'a yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ettiler.

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