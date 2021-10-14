Vali Coşkun'dan Sular Akademi Hastanesi'ne Ziyaret

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, ilimizde hizmete açılan Sular Akademi Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane binası ve çevresinde incelemelerde bulunarak hastane personeli ve yönetim kurulu ile bir süre görüşen Vali Coşkun, hastanenin kapasitesi ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. İlimizde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi adına yapılan yatırımların önemli olduğunu ifade eden Vali Coşkun, "Özellikle Pandemi döneminde yapılan sağlık yatırımları daha da önem arz ediyor. Hastanenin hizmete girmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. Hastane yönetimi ise Vali Coşkun'a ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, sağlık alanında ilimize en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Vali Coşkun'a ziyarette, Sular Akademi Yönetim Kurulu Başkanları Hasan Sular ve Kurtuluş Sular ile Başhekim Uzm. Dr. Binnur Özkar eşlik etti.

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