Vali Coşkun, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Münasebetiyle Düzenlenen Panele Katıldı - Haberler
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Vali Coşkun, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" Münasebetiyle Düzenlenen Panele Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Coşkun,

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İl Müftülüğümüz tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle düzenlenen panele katıldı.

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İl Müftülüğümüz tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle düzenlenen panele katıldı. Vefa temasıyla düzenlenen program, Musiki dinletisi, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı. Program, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in açılış konuşmasının ardından Emekli İl Müftüleri Ali Maraşlıgil ve Ahmet Çelik ile birlikte "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle "Vefa" temalı paneliyle devam etti. Panelin ardından Kuran'ı Kerim-i güzel okuma, hafızlık ve bilgi yarışması dallarında dereceye giren din görevlilerine, Vali Coşkun ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Vali Coşkun ödül takdimi esnasında dereceye giren din görevlilerini başarılarından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Programa Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, müftülük personeli ve din görevlileri katıldı.

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Haber: Vali Coşkun, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Münasebetiyle Düzenlenen Panele Katıldı - Haberler
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