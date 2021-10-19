Vali Coşkun, Afad Bölgesel Lojistik Deposunda İncelemelerde Bulundu

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Afad Bölgesel Lojistik Deposunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Acil Barınma ve Lojistik Hizmetleri, malzeme durumu, deponun kapasitesi ve yürütülen genel çalışmalar hakkında Afad İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun ve yetkililerden bilgiler alan Vali Coşkun, yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

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