Vali Çiçek, TEKNOFEST'ten Ödülle Dönen Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Vali Gökmen Çiçek ile il protokolü, TEKNOFEST'e katılarak AKÜ'yü elektrikli araçlar, roket takımları ve insansız hava araçları kategorilerinde başarı ile temsil ederek ödüllerle dönen takımlar bir araya geldi.

AKÜ Sosyal Tesislerde gerçekleşen programa Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kırlıoğlu, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, AS Fuarcılık Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları ile fakülte dekanları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, TEKNOFEST yarışlarına ilk defa 2020 yılında katıldıklarını ifade etti. 2020 yılında 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) takımı, bir elektrikli araç ve roket takımıyla TEKNOFEST'e katıldıklarını söyleyen Rektör Karakaş, TEKNOFEST'e katılım sürecinde desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise TEKNOFEST yarışmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, desteklerinin devam edeceğini, başarıların da artarak devam etmesini temenni etti.

Afyonkarahisar'ın her yönden iyi noktalara geldiğini söyleyen Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, "Sayın Valimiz önderliğinde, Belediye Başkanımızın katkılarıyla her konuda Afyonkarahisar'ımızdan söz ettiriyoruz" dedi.

Belediye Olarak Emrinizdeyiz

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise öğrencilere her türlü desteği vereceklerine dair söz verdiklerini hatırlattı. Zeybek, "Geçtiğimiz yıl belediyemize hocamızla birlikte geldiklerinde her türlü desteği vereceğimizin sözünü vermiştik. Bu sene de iyi ki yardımcı olmuşuz diyoruz. İyi bir başarı yakaladınız, bundan sonra da belediye olarak emrinizdeyiz. Her daim yardıma hazırız. Yeter ki ülkemizin teknolojik açıdan nereden nereye geldiğini görelim. " ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST başarıları güven de getirdi"

TEKNOFEST'teki başarılarından dolayı öğrencilerin Afyonkarahisar'a sadece başarı değil aynı zamanda güven getirdiğini belirten Vali Gökmen Çiçek, "Moral ve motivasyon getirdiniz. Bunu çok önemsiyorum. Afyonkarahisar kırsalı fazla olan bir il; hala gençlerimizin içinde 'biz tarım ve hayvancılık yaparız, sadece fabrikalarda çalışırız, sadece üniversitede okur babamızın işinde çalışırız' diyen çok arkadaşımız var. Sizlerin bu başarısı, il valisi olarak benim elimi çok güçlendirdi. Belediye Başkanımızın, Rektörümüzün elini çok güçlendirdi. Gerçekten bize çok şey verdiniz. Uçak uçtuğunda gördüm muhteşemdi. Muhteşem bir şey yapılmış. Uçağı sürdüm. Frig Vega aracını sürdüm. Bunları sizin yapıyor olmanız, yarışma da görücüye çıkarmanız muhteşemdi. Sizlerden ricam, üniversite bitip memleketlerinize döndüğünüzde hayat meşgalesi içinde kaybolmayın ve bu mucit ruhunuzu devam ettirin" dedi.

Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kırlıoğlu ise başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu belirterek, öğrencilere ihtisas alanlarında bol bol staj yapması gerektiğini vurguladı.

Kahvaltının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜMOBİL takımının tasarladığı ve ürettiği "FRİG VEGA" elektrikli aracı ile yolculuk yaptı.

