Son dakika! Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması 'Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok' - Haberler
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Son dakika! Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması "Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması

Son dakika haberi: Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, dün sabah meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili "Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, dün sabah meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili "Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok" dedi.

Dün Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesi Çatağıl köyünde öğrenci arıcının kaza yapması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kaza anından itibaren aileleri yalnız bırakmayan Vali Gökmen Çiçek dün cenaze törenine de katılarak aileleri teselli etmişti. Vali Çiçek yaşanan acı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İscehisar ilçesi Çatağıl Köyü'nde yaşanan elim kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin herkesi hüzne boğduğunu ifade ederek, "Afyonkarahisar son zamanlarda dün yaşadığı en acı gününü yaşadı. Dün hepimizin yüreğinde bir acı, basın mensuplarımız hayatlarının en zor haberini yaptılar. Bu acının tarifi yok" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika! Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok

Son dakika! Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok

Son dakika! Vali Çiçek, öğrenci servisi kazası açıklaması Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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