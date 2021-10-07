Vali Çiçek Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını övgüyle anlattı Açıklaması - Haberler
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Vali Çiçek Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını övgüyle anlattı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Çiçek Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını övgüyle anlattı Açıklaması

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, emniyeti personelinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydederek, "Güven ve asayişi temin etmek için var gücüyle mücadele ederken bir yandan da kentte uyuşturucuya geçit vermeyen, diğer yandan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, emniyeti personelinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydederek, "Güven ve asayişi temin etmek için var gücüyle mücadele ederken bir yandan da kentte uyuşturucuya geçit vermeyen, diğer yandan terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren emniyet teşkilatımız var" dedi.

Programları kapsamında sık sık kurum ziyaretleri gerçekleştiren Vali Çiçek, huzur ve asayişin teminatı İl Emniyet Müdürlüğ ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İlk ziyaretini İl Emniyet Müdürlüğüne yapan Vali Çiçek burada İl Emniyet Müdürü Ali Temiz tarafından karşılandı. Müdürlük birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, görevli emniyet personelinden yapılan iş ve işlemler konusunda bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek, başarılı ve fedakar çalışmaları nedeniyle personele teşekkür etti.

"Amansız bir mücadele veriyorlar"

Emniyet ekiplerinin çok başarılı çalışmalar yaptığına dikkat çeken Vali Çiçek: "Güven ve asayişi temin etmek için var gücüyle mücadele eden bir emniyet teşkilatımız var. Polisimiz bir yandan Afyonkarahisar sınırları içerisinde uyuşturucuya geçit vermeyip, zehir tacirlerine göz açtırmazken diğer yandan da hain terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor. Emniyetimiz Afyonkarahisar'da çok başarılı işlere imza atıyor. Bu anlamda vatandaşımızın huzur içinde başını yastığa koyabilmesini temin etmek için çalışan fedakar tüm emniyet personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Çiçek sonrasında jandarmayı ziyaret etti

Vali Çiçek daha sonra Temiz ile de makam odasında bir süre görüştü. Asayiş, trafik, uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere Afyonkarahisar'da güven ve huzur ortamının sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Vali Çiçek sonrasında ise İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek burada İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel'den bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını övgüyle anlattı Açıklaması

Vali Çiçek Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını övgüyle anlattı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Çiçek Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını övgüyle anlattı Açıklaması - Haberler
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