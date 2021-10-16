Vali Çelik'ten Vali Canbolat'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çelik'ten Vali Canbolat'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Çelik'ten Vali Canbolat'a ziyaret

Kütahya Valisi Ali Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

İki şehir arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette bölgedeki yatırım ve çalışmalar istişare edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yakup Canbolat, Vali Ali Çelik'e teşekkür etti.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Canbolat'a teşekkür eden Vali Ali Çelik, günün anısına çini tabak ve vazo takdim etti.

Ziyarette Vali Çelik'e Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Schumacher Marcao Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri Güzel Sözler Mehmet Kasapoğlu Mehmet Ali Erbil Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Çelik'ten Vali Canbolat'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:45:46. #1.12#