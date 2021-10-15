Vali Çelik'ten Vali Canbolat'a ziyaret

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

İki şehir arasındaki ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette bölgedeki yatırım ve çalışmalar istişare edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yakup Canbolat, Vali Ali Çelik'e teşekkür etti.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Canbolat'a teşekkür eden Vali Ali Çelik, günün anısına çini tabak ve vazo takdim etti.

Ziyarette Vali Çelik'e Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç eşlik etti.

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