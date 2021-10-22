Vali Çeber, Sertifika Törenine Katıldı

RİZE (Habermetre) - Vali Kemal Çeber, Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan personel için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi 2021 yılı 1. Grup Komisyon Zabıt Katipleri ve 5. Grup İdari İşler Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitim ve aile destek eğitim programına katılan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Rize Personel Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen törene, Rize Valisi Kemal Çeber'in yanı sıra Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adalet Komisyonu Başkanı Adem Amaç, Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kurçenli, personel eğitim merkezi personeli ve kursiyerler katıldı.

Vali Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunumu için verilen eğitimlerin önemine değinerek, "Adalet devletin temelidir. Toplumda adalet duygusunu yükseltici her türlü faaliyet çok önemlidir. Adalet Bakanlığımız buradaki eğitimlerle çalışanlarına hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim vererek, yargı hizmetinin daha etkin ve verimli sunulmasını sağlamaktadır. Bu eğitimlerle vatandaşımızın adalete olan güven duygusunu en üst seviyelere çıkarma noktasında Eğitim Dairesi Başkanlığının belirlediği eğitim politikalarıyla kamu hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizin dört bir yanından buraya geldiniz ve eğitimlerinizi tamamladınız. Buradan ayrılarak görev yerlerinizde vatandaşlarımıza hizmet vererek, çok önemli bir görevi icra edeceksiniz. İnsan için en önemli olgulardan birisi adalettir. Halk nezdinde, verilen kararlar adalet algısını yükselttikçe hukuk devleti anlayışı da yükselecektir. O yüzdendir ki "Adalet Mülkün Temelidir" diyoruz. Türkiye'nin Adliye binalarında bulunan ve adaletin önemini vurgulayan çok manalı bir cümledir" diye konuştu.

Törenin son bölümünde eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere Vali Kemal Çeber tarafından sertifikaları verildi.

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