Vali Çeber, Gençlerle Buluştu

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Rize Gençlik Merkezinde gençlerle söyleşi etkinliğine katıldı.

Vali Çeber, söyleşi programında gençlerle sohbet ederek, tecrübe ve tavsiyelerini aktardı. Gençlerin ülke gündemi ve geleceğe dair fikirlerini dinleyerek, sorularını cevapladı.

Vali Çeber, gençlerle yaptığı söyleşide cumhuriyetin önemine değinerek, "Tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyen ecdadımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği şanlı mücadele ile 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmiş ve bizlere miras bırakmıştır. Cumhuriyetimizin teminatı olan siz gençler, 98 yıldır devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasını sağlayacaksınız. Sizler devletimizin ve milletimizin istikbalisiniz.

Sizlerin azmi ve çalışmalarıyla ülkemiz, gelecek hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir. O yüzden gençlerimiz kendilerini çok iyi yetiştirmeli. Kendinize güvenin, cesur olun ama mutlaka hedefleriniz olsun. Koyduğunuz hedefe doğru giderken karşınıza zorluklar çıkabilir ama mücadele ve çalışma azminizi bırakmadığınız sürece başarıya ulaşacaksınız. Zaman su misali akıp gidiyor. O yüzden gençlik yaşlarında itibaren kendinizi iyi yetiştirme gayreti içinde olun. Yaptığınız işte dürüst ve samimi olun. Unutmayın ki ülkemizin geleceği sizlersiniz, siz kendinizi ne kadar iyi ve donanımlı yetiştirirseniz ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Ecdadımızın nice can vererek bize miras bıraktığı bu vatanı daha müreffeh hale getirmek bizlerin omuzlarındaki yüktür" dedi

Vali Çeber, söyleşi programının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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