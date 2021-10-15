Vali Çeber'den, Trafik Uygulama Noktasında Denetim

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, Emniyet kemeri denetimde bulunmak üzere Metler Kavşağındaki polis uygulama noktasına giderek, ekiplerle birlikte emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte katıldığı uygulamada ekiplerle birlikte araçları durduran Vali Çeber, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Çeber, sürücülere çikolata ikramında bulunarak emniyet kemeri takmanın önemiyle ilgili broşür dağıttı.

Vatandaşların güven içerisinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan sevdiklerine ulaşabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasına katıldıklarını belirten Vali Çeber, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de hız sınırı, emniyet kemeri kullanma gibi konularda trafik kurallarına uyulması için ciddi bir kampanya yürütülüyor. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, lütfen emniyet kemerimizi takalım, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, hız limitlerine uyalım ve şerit ihlali yapmayalım. Emniyet kemeri uygulaması, hız şartlarına uyulmasıyla kazaların ve ölümün önüne geçebiliriz. Alınabilecek çok tedbir var. Trafik kazalarının en alt seviyeye indirilmesi, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla uygulamalarımız il genelinde devam ediyor" dedi.

Görevlilerle bir süre sohbet eden Vali Kemal Çeber, trafik tedbirleri konusunda yetkililerden bilgi aldıktan sonra uygulama noktasından ayrıldı.

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