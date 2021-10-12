VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, Bursan Fbarikas'nda yaşanan patlamayal ilgili açıklama yaptı.

KESTEL, BURSA (DHA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, Bursan Fbarikas'nda yaşanan patlamayal ilgili açıklama yaptı. Olayda, 1 kişinin öldüğünü 6 kişinin yaralandığını açıklayan Vali Canbolat, "Patlamanın, asit patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Olayda, 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Şu anda gerekli önlemleri aldık" dedi.

Görüntü döküm

-Olay yerinden genel ve detaylar

Haber -Fuat KARS-BURSA-DHA

VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: VALİ CANBOLAT: 1 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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