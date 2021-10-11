Vali Canalp; 'Yarın Çok Genç Olacak' Projesiyle Edirne'ye Gelen Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Canalp; "Yarın Çok Genç Olacak" Projesiyle Edirne'ye Gelen Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Canalp;

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp; İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 6 ilden gelen 108 öğrenci ile bir araya geldi.

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp; İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 6 ilden gelen 108 öğrenci ile bir araya geldi. Vali Canalp; Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi ve hediyeler verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Hakkari, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Siirt ve Kars'tan 108 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi. Öğrenciler Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiilerini, Meriç ve Tunca nehirleri ile tarihi köprüler başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, gençlerle kentteki bir tesiste bir araya gelerek, kentin tarihi kimliği hakkında bilgi verdi. Vali Canalp, gençleri Edirne'de misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek; "Bu yıllarda yaşamış olduğunuz hatıralar, bu yıllarda birbirinizle edinmiş olduğunuz arkadaşlıklar çok sağlam olur. Hafızanızda çok güzel izler bırakır. Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde burada edinmiş olduğunuz arkadaşlıklar, dostluklar hep baki kalsın. İnşallah gezdiğiniz yerleri hep hatırlayarak hafızanızda güzel izle Edirne'den ayrılmış olun" dedi.

Proje kapsamında güzel yerler gördüklerini belirten öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesiyle buraya gelip, yerinde görme şansını bizlere tanıyan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 'ya teşekkür ederiz. Edirne'de Selimiye ve birçok tarihi yeleri gezdik ve çok beğendik. Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ni gezdik çok etkileyiciydi" dediler.

Proje kapsamında Edirne'yi gezen gençler otobüslerle İstanbul'u gezmek için hareket etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Canalp; 'Yarın Çok Genç Olacak' Projesiyle Edirne'ye Gelen Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:50:16. #1.17#