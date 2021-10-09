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Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez Anaokulu Açılış Törenine Katıldı

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Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez Anaokulu Açılış Törenine Katıldı

Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez İpekyolu ilçesinde anaokulu açılış törenine katıldı.

İPEKYOLU, VAN (Habermetre) - Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez İpekyolu ilçesinde anaokulu açılış törenine katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Vali Mehmet Bilmez, Parmakizi Anaokulu ekibine teşekkür etti.

Anaokulunun eğitimde çok önemli bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Çocukların kişilikleri o dönemde oturuyor. Okul öncesi eğitime bizim önem vermemiz gerekiyor. Bu konuda devletimiz tarafından ciddi bir seferberlik başlatılmış. Şu an ilimizde 45 adet müstakil devlet tarafından işletilen anaokulu mevcut. 5'inin de inşaatı devam etmekte. Özel sektör de bu anlamda elini taşın altına koymalı. Bu anaokulu inşallah hem kentimiz, hem çocuklarımız, hem de ülkemiz için hayırlara vesile olur. Biz, çağdaş birey olabilmiş, dünyayla yarışabilen, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek zorundayız. Dünyaya entegre olamamış, birey olamamış, feodal yapı içinde kişilik bulmaya çalışan bir gençlik değil, kendi öz benliğine güvenen ama ait olduğu toplumun, devletin gururunu da yaşayan gençlere ihtiyacımız var. Bu tür okullara ciddi ihtiyacımız var. Bunlar annenin yerini alan değil, çocuğun yetişmesinde anneye ciddi katkı sunan, destek veren kuruluşlardır. Çocuklarımız ve Vanımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Açılış kurdelesi kesiminden sonra Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, okulu gezerek idarecilerden okulla ilgili bilgi aldı.

Açılış programına Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve eşi Bilgin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Parmakizi Anaokulu Müdürü Rukiye Hemedoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

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Haber: Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez Anaokulu Açılış Törenine Katıldı - Haberler
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