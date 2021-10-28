Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez ADEM Sergisinin Açılışını Yaptı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Habermetre) - Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezleri (ADEM) yıl sonu sergisine katıldı.

Şişli Öğretmenevi bahçesindeki serginin açılış kurdelesini eşi Meral Bilmez ve katılımcılarla birlikte kesen Vali Bilmez, sergiyi gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

İpekyolu Kaymakamlığı bünyesindeki ADEM'lerde kursiyerlerin yaptığı ürünlerin tanıtıldığı yıl sonu sergi açılışında konuşan Vali Bilmez, ADEM'lerdeki kurslarda göz nuru ve el emeğiyle üretilen ürünlerin kıymetli olduğunu söyledi.

ADEM bünyesinde 18 farklı kursta emek veren kursiyerlere başarılar dileyen Vali Bilmez, kurslarda görev alan, kurslara katılan, destek veren herkese teşekkür etti.

Sergi Programına Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in yanı sıra Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in eşi Bilgin Bekmez ile çok sayıda davetli katıldı.

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