Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde yapılan 12 kilometrelik bağlantı yolunu inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki ulaşım sorununu çözmek için alternatif çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Caddesi'nin trafik yükünü hafifletecek Elmalık bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

İki etap şeklinde yapılan 30 metre genişliğindeki 12 kilometrelik bağlantı yolunun birinci etabında, yarma, dolgu, reglaj ve sanat yapıları tamamlanırken, ikinci etapta ise çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca belediyenin kendi işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılan yoldaki su geçiş noktasına da dökme köprüler inşa ediliyor.

Sezon sonuna kadar alt yapısının tamamlanması planlanan yol, gelecek sezon asfaltlanarak hizmete sunulacak.

Çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı'dan bilgi aldı.