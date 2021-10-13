Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde yapılan 12 kilometrelik bağlantı yolunu inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi'nde yapılan 12 kilometrelik bağlantı yolunu inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki ulaşım sorununu çözmek için alternatif çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Caddesi'nin trafik yükünü hafifletecek Elmalık bağlantı yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

İki etap şeklinde yapılan 30 metre genişliğindeki 12 kilometrelik bağlantı yolunun birinci etabında, yarma, dolgu, reglaj ve sanat yapıları tamamlanırken, ikinci etapta ise çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca belediyenin kendi işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılan yoldaki su geçiş noktasına da dökme köprüler inşa ediliyor.

Sezon sonuna kadar alt yapısının tamamlanması planlanan yol, gelecek sezon asfaltlanarak hizmete sunulacak.

Çalışmaları inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı'dan bilgi aldı.

Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi

Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi

Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Nihal Yalçın Gazeteler Hakan Binbaşgil Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van Valisi Bilmez, yol çalışmasını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:32:09. #1.12#