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Vali BİLGİN ve Hanımefendi şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular…

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Vali BİLGİN ve Hanımefendi şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular…

Vali BİLGİN ve Hanımefendi şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 10 Ekim 2021 Perşembe günü şehit ailesi ve hane ziyaretlerinde bulundular.

Her fırsatta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerini ziyaret eden Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, Kavaklı Beldesinde aziz şehidimiz P. J. Onb. Varol ÇALIŞKAN ile Bademlik Mahallemizden aziz şehidimiz Polis Memuru İsmail TOP' un bizlere en değerli emaneti olan ailelerini ikametlerinde ziyaret ettiler. Aziz Şehitlerimizin aileleri ile hasbihal ederek, isteklerini dinlediler.

Şehit ailelerimizin ziyaretlerinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte hane ziyareti kapsamında ilimizde ikamet eden AKBUĞA ailesini ziyaret ettiler. Ailemiz ile hasbihal ederek isteklerini dinlediler.

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