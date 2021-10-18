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Vali BİLGİN ve Hanımefendi Kadınlar Voleybol maçını izlediler…

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Vali BİLGİN ve Hanımefendi Kadınlar Voleybol maçını izlediler…

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Kadınlar Voleybol maçını izlediler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi Kadınlar Voleybol maçını izlediler…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 17 Ekim 2021 Pazar günü İlimiz Atatürk Kapalı Spor Salonunda 2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ile Çorlu Belediye Spor arasında oynanan müsabakayı izlediler.

Vali BİLGİN ve Hanımefendinin sporseverler ile büyük bir coşkuyla izlediği Kırklareli İş Voleybol İhtisas Spor ile Çorlu Belediye Spor arasında karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maç sonunda Vali BİLGİN ve Hanımefendi müsabakada ter döken Filenin Sultanlarını tebrik ettiler.

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