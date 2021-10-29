Vali BİLGİN ve Hanımefendi İl Müftüğünce düzenlenen gıda kermesine katıldılar…
Vali BİLGİN ve Hanımefendi İl Müftüğünce düzenlenen gıda kermesine katıldılar.
KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN ve Hanımefendi İl Müftüğünce düzenlenen gıda kermesine katıldılar…
Valimiz Sayın Osman BİLGİN Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte, 28 Ekim 2021 Perşembe günü Kırklareli İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Gıda Kermesine katıldılar.
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